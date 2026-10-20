巴黎抗议者封锁卢浮宫入口 — Asharq Al-Awsat

周一，巴黎抗议者封锁了卢浮宫入口，正值法国爆发反对生活成本上涨的大规模示威活动。据Asharq Al-Awsat报道，博物馆管理层和工会表示，此次抗议由卢浮宫学院的学生领导。抗议参与者在博物馆附近的一张传单上宣布，封锁了这座全球参观人数最多的博物馆。

抗议的后果

据该媒体报道，周六约有50万人参加了法国各地的行动。抗议持续了四周，起初是高中生要求改善学校学习条件。

在一些城市，和平示威演变为暴力事件。蒙面人群袭击执法人员，闯入市政厅和其他公共建筑并纵火焚烧，抢劫商店，还焚烧汽车、自行车和踏板车。内政部长洛朗·努涅斯提出辞职，此前已有超过2500人被捕，近千名安全人员受伤。

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总统埃马纽埃尔·马克龙拒绝接受该部长的辞职，尽管他承认安全和情报部门的工作存在失误。司法部长热拉尔德·达尔马宁表示，警方在周末拘留了超过2330人，其中70%为成年人。

当局反应与价格

马克龙下令审查安全措施，并表示地方当局如有必要可在未来几天禁止某些集会。与此同时，总统没有宣布紧急状态或宵禁。马赛当局禁止从中午至20:00举行公众集会。

物价上涨加剧了公众不满：自3月以来，法国柴油价格上涨近40%，汽油价格上涨25%，食品价格自2021年以来上涨25%。商会主席阿兰·迪·克雷申佐估计，暴力事件可能波及超过2000家商店，损失或达数亿欧元。黄背心运动呼吁在下周六举行新一轮抗议。

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