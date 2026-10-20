巴西10月19日公布的两项民调显示，在定于2026年10月25日举行的总统选举第二轮投票前，参议员弗拉维奥·博索纳罗对总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的领先优势有所缩小。与此同时，《里约时报》分析的全部五项调查在数据上都显示博索纳罗领先。

最新调查结果

根据AtlasIntel的数据，49.8%的受访者支持博索纳罗，47.6%支持卢拉。在10月3日至8日进行的上一轮调查中，差距为5.4个百分点：51.1%对45.7%。最新的在线调查于10月13日至18日覆盖了4998名受访者，声明的误差范围为一个百分点。

受BTG Pactual银行委托进行的Nexus民调显示，博索纳罗获得46.5%的支持率，卢拉获得45.9%。此前，10月13日，Nexus估计差距约为三个点——48%对45%。10月16日至18日进行的电话调查覆盖了2002名选民，其误差范围为两个百分点。

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其他测量结果和误差范围

与此同时，PoderData记录了相反方向的变化：博索纳罗获得52%的有效选票，卢拉获得48%。在10月13日至15日进行的该调查上一轮中，两名候选人的支持率均为50%。PoderData调查通过电话在3000名受访者中进行，声明的误差范围为1.8个百分点。

Datafolha在10月13日至14日进行的调查中给出博索纳罗47%、卢拉45%的结果；而Quaest在10月10日至13日调查选民，结果为46%对44%。所有五项民调均不晚于10月18日完成数据收集，因此未反映选民对当天候选人辩论的完整反应。

在10月4日的第一轮投票中，博索纳罗获得47.03%的有效选票，卢拉获得45.16%。该媒体指出，第一轮投票前最后的AtlasIntel和Datafolha民调分别低估了博索纳罗约三个和五个百分点的支持率。

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