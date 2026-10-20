波兰警方在涉及3.37亿兹罗提洗钱案中拘留了9人，据调查称，这笔资金来源于网络诈骗，特别是通过虚假投资平台和加密货币交易获得的。 在乌克兰近期针对地下金融网络活动展开调查并进行搜查的背景下，此案备受关注。在此次搜查中，乌克兰经济安全局查获了超过6.3亿格里夫纳，而公众舆论将此事与KIT集团联系在一起。

波兰检察机关通报了这一情况。

该骗局在波兰的运作方式

据调查显示，该国际犯罪集团的活动时间从2025年2月持续至2026年7月。其成员包括八名乌克兰公民和一名白俄罗斯公民。据波兰执法部门称，该团伙的头目是一名34岁的乌克兰男子。

该团伙成员试图通过货币兑换网点网络、银行转账以及虚假黄金交易，将通过网络诈骗（特别是利用虚假投资平台和加密货币欺诈）获得的资金洗白。

开着豪车的快递员会在预先约定的地点收取现金。为了确认身份，他们会出示一张被撕成两半的纸币照片，上面能看到清晰的序列号。

随后，这些现金被运送到加密货币兑换点。 据调查显示，部分交易绕过了强制性的金融监管程序。部分资金被存入银行账户，随后在关联机构之间转账；其余资金则被藏在汽车内特制的隐蔽隔间中运往国外。 为掩盖资金来源，还利用了虚假的黄金购买交易。最终，大部分资金被转换为加密货币。

抓捕行动在华沙、罗兹以及小波兰省展开。 所有9名涉案人员均被指控参与有组织犯罪集团及洗钱。法院对其中7名嫌疑人下达了羁押令，另外2人则被设定保释金，并处于警方监视下且禁止出境。

在搜查过程中，执法人员查获了价值超过100万兹罗提的现金和黄金，以及电脑、手机和其他数据存储设备。若罪名成立，涉案人员将面临最高15年的监禁。

波兰此案与乌克兰KIT集团事件有何关联

10月初，乌克兰经济犯罪调查局（BEB）通报称，在针对一个地下金融网络的调查中，查获了创纪录的6.3亿格里夫纳。据调查方称，该网络每年可能将数十0亿格里夫纳从合法流通中转移出去。 侦探们进行了30次搜查，查获了多种货币的资金、电子设备及账本草稿。

正如UA.NEWS在关于此次搜查的报道中所指出的，调查行动针对的是该媒体认为与KIT集团及其所有者安东·特卡琴科有关联的机构。但经济犯罪调查局（БЕБ）的官方声明中并未提及该公司名称及其所有者的姓名。 KIT Group的代表表示，该公司并未自行开展外汇兑换业务，据其说法，被查扣的资金属于合作伙伴。该公司还强调，搜查和扣押财产本身并不能证明有罪。

来源：Straż Graniczna

有关此乌克兰案件的更多详情，请参阅我们之前的报道：《边防局在搜查安东·特卡琴科旗下的KIT集团时查扣创纪录的6.3亿格里夫纳》。

需要指出的是，国家经济犯罪局前侦查部门负责人奥列格·亚什丘克很可能卷入了针对服兵役义务人员的虚假就业骗局。

此外，前国家经济犯罪局侦探亚什丘克在离职后申报了财产，但其资产可能被没收。

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