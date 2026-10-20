В Польше раскрыли схему отмывания 337 млн злотых на фоне дела KIT Group в Украине

В Польше задержали девять человек по делу об отмывании 337 млн злотых, полученных, по версии следствия, в результате интернет-мошенничества, в частности через фиктивные инвестиционные платформы и операции с криптовалютой. Это дело привлекает внимание на фоне недавних обысков в Украине в рамках расследования деятельности теневой финансовой сети, в ходе которых Бюро экономической безопасности изъяло более 630 млн грн, а в публичном пространстве ситуацию связывали с KIT Group.

Об этом сообщила польская прокуратура.

Как работала схема в Польше

По данным следствия, международная группа действовала с февраля 2025 года по июль 2026 года. В ее состав входили восемь граждан Украины и гражданка Беларуси. Руководителем группировки, по версии польских правоохранителей, был 34-летний украинец.

Деньги, полученные от интернет-мошенничества, в частности через фиктивные инвестиционные платформы и криптовалютные махинации, участники схемы пытались легализовать с помощью сети обменных пунктов, банковских переводов и фиктивных операций с золотом.

Курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные в заранее определённых местах. Для подтверждения личности они показывали фотографию половины разорванной банкноты с видимым серийным номером.

После этого деньги доставляли в криптовалютные обменники. По данным следствия, часть операций проводилась в обход обязательных процедур финансового контроля. Некоторые средства зачислялись на банковские счета и в дальнейшем переводились между связанными структурами, другие вывозились за границу в специально оборудованных тайниках автомобилей. Для маскировки происхождения денег также использовались фиктивные покупки золота. В конечном итоге значительную часть средств переводили в криптовалюту.

Задержания произошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Всем девяти фигурантам предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и отмывании средств. Семерых подозреваемых суд отправил под арест, еще двум назначили залог, полицейский надзор и запрет на выезд из страны.

В ходе обысков правоохранители изъяли наличные деньги и золото на сумму свыше миллиона злотых, а также компьютеры, телефоны и другие носители данных. В случае доказательства вины фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Что связывает польское дело с историей KIT Group в Украине

В начале октября украинское БЭБ сообщило о рекордном изъятии более 630 млн грн в рамках расследования теневой финансовой сети, через которую, по версии следствия, могли выводить из легального оборота десятки миллиардов гривен в год. Детективы провели 30 обысков, изъяв средства в различных валютах, технику и черновую бухгалтерию.

Как сообщало UA.NEWS в материале об обысках, следственные действия проводились в структуре, которую издание связывало с сетью KIT Group и её владельцем Антоном Ткаченко. В то же время в официальном сообщении БЭБ названия компании и имени её владельца не было. Представители KIT Group заявили, что компания не осуществляет валютно-обменные операции самостоятельно, а изъятые средства, по их версии, принадлежат партнерам. В компании также подчеркнули, что обыски и изъятие имущества сами по себе не доказывают вины.

Источник: Straż Graniczna

Подробнее об украинском деле читайте в нашем предыдущем материале: БЕБ изъяло рекордные 630 млн грн во время обысков в КИТ Group Антона Ткаченко.

Напомним, бывший руководитель детективов БЭБ Олег Ящук, вероятно, фигурирует в схеме фиктивного трудоустройства военнообязанных.

Также экс-детектив БЕБ Ящук после увольнения задекларировал имущество, но его активы могут быть конфискованы.

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