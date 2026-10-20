W Brazylii dwa sondaże opublikowane 19 października odnotowały zmniejszenie przewagi senatora Flávio Bolsonaro nad prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą przed drugą turą wyborów prezydenckich wyznaczoną na 25 października 2026 roku. Jednocześnie wszystkie pięć badań przeanalizowanych przez The Rio Times liczbowo wskazuje na przewagę Bolsonaro.

Wyniki nowych badań

Według AtlasIntel Bolsonaro popiera 49,8% respondentów, a Lulę — 47,6%. W poprzedniej fali sondażu, przeprowadzonej od 3 do 8 października, różnica wynosiła 5,4 punktu procentowego: 51,1% wobec 45,7%. Nowe badanie internetowe objęło 4998 respondentów w dniach 13–18 października, a deklarowany margines błędu wynosi jeden punkt procentowy.

Sondaż Nexus, przeprowadzony na zlecenie banku BTG Pactual, wykazał 46,5% poparcia dla Bolsonaro i 45,9% dla Luli. Wcześniej, 13 października, Nexus oceniał różnicę na około trzy punkty — 48% wobec 45%. Badanie telefoniczne z 16–18 października objęło 2002 wyborców, a jego margines błędu wynosi dwa punkty procentowe.

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Inne pomiary i margines błędu

Tymczasem PoderData odnotowała ruch w przeciwnym kierunku: Bolsonaro ma 52% ważnych głosów, a Lula — 48%. W poprzedniej fali tego sondażu, przeprowadzonej od 13 do 15 października, kandydaci mieli po 50%. Badanie PoderData przeprowadzono telefonicznie wśród 3000 respondentów, a deklarowany margines błędu wynosi 1,8 punktu.

Datafolha w badaniu z 13–14 października przyznała Bolsonaro 47% wobec 45% dla Luli, a Quaest, który ankietował wyborców od 10 do 13 października, — 46% wobec 44%. Wszystkie pięć sondaży zakończyło zbieranie danych nie później niż 18 października, dlatego nie odzwierciedlają one pełnej reakcji wyborców na debatę kandydatów tego dnia.

W pierwszej turze 4 października Bolsonaro zdobył 47,03% ważnych głosów, a Lula — 45,16%. Jak zauważa publikacja, ostatnie sondaże AtlasIntel i Datafolha przed pierwszą turą zaniżyły poparcie dla Bolsonaro odpowiednio o około trzy i pięć punktów procentowych.

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