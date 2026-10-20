В Бразилии два опроса, опубликованные 19 октября, зафиксировали сокращение отрыва сенатора Флавиу Болсонару от президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы перед вторым туром президентских выборов, назначенным на 25 октября 2026 года. В то же время все пять исследований, проанализированных The Rio Times, численно фиксируют преимущество Болсонару.

Результаты новых исследований

По данным AtlasIntel, Болсонару поддерживают 49,8% опрошенных, а Лулу — 47,6%. В предыдущей волне опроса, проведенной 3–8 октября, разрыв составлял 5,4 процентного пункта: 51,1% против 45,7%. Новое онлайн-исследование охватило 4998 респондентов 13–18 октября, его заявленная погрешность — один процентный пункт.

Опрос Nexus, проведенный по заказу банка BTG Pactual, показал 46,5% поддержки Болсонару и 45,9% — Лулы. Ранее, 13 октября, Nexus оценивал разрыв примерно в три пункта — 48% против 45%. Телефонный опрос 16–18 октября охватил 2002 избирателей, а его погрешность составляет два процентных пункта.

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Другие измерения и погрешность

В то же время PoderData зафиксировал движение в противоположном направлении: Болсонару имеет 52% действительных голосов, а Лула — 48%. В предыдущей волне этого опроса, проведенной 13–15 октября, кандидаты имели по 50%. Исследование PoderData проводилось по телефону среди 3000 респондентов, заявленная погрешность — 1,8 пункта.

Datafolha в исследовании 13–14 октября отдал Болсонару 47% против 45% у Лулы, а Quaest, опрашивавший избирателей 10–13 октября, — 46% против 44%. Все пять опросов завершили сбор данных не позднее 18 октября, поэтому они не отражают полной реакции избирателей на дебаты кандидатов в тот день.

В первом туре 4 октября Болсонару получил 47,03% действительных голосов, а Лула — 45,16%. Как отмечает издание, последние перед первым туром опросы AtlasIntel и Datafolha недооценили поддержку Болсонару примерно на три и пять процентных пунктов соответственно.

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