在韩国首尔，由Daou Kiwoom Group牵头、CJ Group和新世界集团参与的财团，已成为收购陷入财务困境的《中央日报》出版商的优先竞购方。据《韩国先驱报》报道，该财团据称报价约5000亿韩元，即3.75亿美元，超过了其他竞标参与者。

财团结构

预计Daou Kiwoom Group将获得财团50%的股份，其旗舰金融实体为Kiwoom Securities。其余股份将由娱乐集团CJ Group和零售商新世界集团分配。

CJ和新世界集团的参与与《中央日报》的历史有关。CJ Group会长李在贤和新世界集团董事长郑裕庆是三星创始人李秉喆的孙辈，李秉喆于1965年创办了该报。CJ已通过关联实体CJ OliveNetworks持有《中央日报》9.24%的股份。

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出版商融资

该交易将通过向特定投资者配售新股来完成。据该报称，所得资金将直接流入《中央日报》，而非现有股东，并增强出版商的财务状况。今年7月，《中央日报》获得了由债权人参与的债务重组计划批准。

新世界集团确认参与该财团，并表示计划利用文化平台和生活方式内容开展合作，同时尊重《中央日报》的身份和经验。据《韩国先驱报》报道，新世界集团作为财务投资者，不寻求管理控制权，并可能成为该出版商的第三大股东。

该财团超过了五个竞争对手，其中包括Orion、Global Sae-A、OK Holdings、eBroadcasting和Geumbo Development。Daou Kiwoom运营网络漫画和网络小说平台KidariStudio，而CJ Group的主要资产包括媒体和娱乐公司CJ ENM。

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