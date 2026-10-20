В Сеуле, Южная Корея, консорциум во главе с Daou Kiwoom Group при участии CJ Group и Shinsegae стал приоритетным претендентом на приобретение испытывающего финансовые трудности издателя газеты JoongAng Ilbo. Как сообщает Korea Herald, консорциум, по данным СМИ, предложил около 500 млрд вон, или $375 млн, опередив других участников торгов.

Структура консорциума

Ожидается, что Daou Kiwoom Group, флагманской финансовой структурой которой является Kiwoom Securities, получит 50% в консорциуме. Остальные доли должны разделить развлекательный конгломерат CJ Group и ритейлер Shinsegae.

Участие CJ и Shinsegae связано с историей JoongAng Ilbo. Председатель CJ Group Ли Чжэ Хён и председатель Shinsegae Чон Ю Кён являются внуками основателя Samsung Ли Бён Чхоля, который основал газету в 1965 году. CJ уже владеет 9,24% акций JoongAng Ilbo через аффилированную структуру CJ OliveNetworks.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Финансирование издателя

Сделка должна быть осуществлена через размещение новых акций среди определенного круга инвесторов. По данным издания, средства от этого должны поступить непосредственно JoongAng Ilbo, а не действующим акционерам, и укрепить финансовое положение издателя. В июле JoongAng Ilbo получил одобрение программы реструктуризации долга с участием кредиторов.

Shinsegae подтвердила участие в консорциуме и заявила о намерении развивать сотрудничество, используя культурные платформы и контент о стиле жизни, одновременно уважая идентичность и опыт JoongAng Ilbo. По информации Korea Herald, Shinsegae выступает финансовым инвестором, не стремится к управленческому контролю и может стать третьим по величине акционером издателя.

Консорциум опередил пятерых конкурентов, среди которых Orion, Global Sae-A, OK Holdings, eBroadcasting и Geumbo Development. Daou Kiwoom управляет платформой вебтунов и веб-романов KidariStudio, а среди ключевых активов CJ Group — медиа- и развлекательная компания CJ ENM.

Читай нас в