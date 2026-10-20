W Seulu w Korei Południowej konsorcjum kierowane przez Daou Kiwoom Group, z udziałem CJ Group i Shinsegae, zostało preferowanym oferentem w przejęciu znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej wydawcy gazety JoongAng Ilbo. Jak podaje Korea Herald, konsorcjum miało zaoferować około 500 mld wonów, czyli 375 mln dolarów, wyprzedzając innych uczestników przetargu.

Struktura konsorcjum

Oczekuje się, że Daou Kiwoom Group, której flagową instytucją finansową jest Kiwoom Securities, otrzyma 50% udziałów w konsorcjum. Pozostałe udziały mają zostać podzielone między konglomerat rozrywkowy CJ Group i detalistę Shinsegae.

Udział CJ i Shinsegae wiąże się z historią JoongAng Ilbo. Prezes CJ Group Lee Jae-hyun i przewodnicząca Shinsegae Chung Yoo-kyung są wnukami założyciela Samsunga Lee Byung-chula, który założył gazetę w 1965 roku. CJ posiada już 9,24% akcji JoongAng Ilbo za pośrednictwem podmiotu powiązanego CJ OliveNetworks.

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Finansowanie wydawcy

Transakcja ma zostać przeprowadzona poprzez emisję nowych akcji skierowaną do określonego grona inwestorów. Według publikacji środki z niej mają trafić bezpośrednio do JoongAng Ilbo, a nie do obecnych akcjonariuszy, oraz wzmocnić sytuację finansową wydawcy. W lipcu JoongAng Ilbo uzyskał zatwierdzenie programu restrukturyzacji zadłużenia z udziałem wierzycieli.

Shinsegae potwierdziło udział w konsorcjum i oświadczyło, że zamierza rozwijać współpracę z wykorzystaniem platform kulturalnych i treści o stylu życia, jednocześnie szanując tożsamość i doświadczenie JoongAng Ilbo. Według Korea Herald Shinsegae występuje jako inwestor finansowy, nie dąży do kontroli zarządczej i może zostać trzecim co do wielkości akcjonariuszem wydawcy.

Konsorcjum wyprzedziło pięciu konkurentów, w tym Orion, Global Sae-A, OK Holdings, eBroadcasting i Geumbo Development. Daou Kiwoom zarządza platformą webtoonów i powieści internetowych KidariStudio, a do kluczowych aktywów CJ Group należy firma medialno-rozrywkowa CJ ENM.

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