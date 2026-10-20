以色列警方在加利利拉马村附近的一处露天区域发现了一处藏有武器、爆炸装置和毒品的藏匿点。据《耶路撒冷邮报》报道，执法部门怀疑该地点被阿布·拉提夫犯罪组织成员使用。

武器、爆炸物和毒品

行动期间，警方缴获了12件枪支，其中包括8件长枪——M16步枪、卡拉什尼科夫突击步枪和一支霰弹枪——以及4把不同类型的手枪。警方还发现了数十个弹匣、数百发弹药和武器零件。

缴获物品中包括爆炸块、以色列国防军的制式爆炸装置以及数十套远程引爆系统。执法人员还发现了超过3公斤疑似可卡因的物质，其价值估计达数百万谢克尔。

现场还发现了配有陶瓷装甲板的战术背心，以及一辆使用伪造车牌的汽车。

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获得情报后的搜查

此次突袭是在收到情报后进行的，该情报指出此处是一处藏匿点，警方怀疑该团伙成员曾使用该地点。数十名北部区警察中央部门人员、边境警察人员和国民警卫队成员参加了搜查，搜查在复杂地形中持续了数小时。

所有缴获物品均被移交给警方刑事鉴识和爆炸物处理实验室进行检验和收集证据。调查人员预计，这些检验将有助于确认参与藏匿武器、爆炸物和毒品的人员。截至报道时，尚未公布该案有任何逮捕行动。

执法部门将阿布·拉提夫组织与涉及暴力、敲诈勒索、收取“保护费”以及试图控制基础设施项目和公共招标的调查联系在一起。2025年4月，针对该组织头目拉提夫·阿布·拉提夫及另外11名被告，就通过敲诈获取招标项目一案提交了起诉书。

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