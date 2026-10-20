Izraelska policja odkryła na otwartym terenie w pobliżu wsi Rama w Galilei skrytkę z bronią, ładunkami wybuchowymi i narkotykami. Według Jerusalem Post organy ścigania podejrzewają, że miejsce to było wykorzystywane przez członków organizacji przestępczej Abu Latif.

Broń, materiały wybuchowe i narkotyki

Podczas operacji zabezpieczono 12 sztuk broni palnej, w tym osiem egzemplarzy broni długiej — karabiny M16, karabiny szturmowe Kałasznikowa i strzelbę — a także cztery pistolety różnych typów. Policjanci znaleźli również dziesiątki magazynków, setki sztuk amunicji i części do broni.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów były bloki wybuchowe, etatowy ładunek wybuchowy Izraelskich Sił Obronnych oraz dziesiątki systemów zdalnej detonacji. Funkcjonariusze znaleźli także ponad trzy kilogramy substancji podejrzewanej o to, że jest kokainą. Jej wartość szacuje się na miliony szekli.

Na miejscu znaleziono kamizelki taktyczne z ceramicznymi płytami balistycznymi oraz samochód z podrobionymi tablicami rejestracyjnymi.

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Przeszukania po uzyskaniu danych wywiadowczych

Akcję przeprowadzono po otrzymaniu informacji wywiadowczych wskazujących na to miejsce jako skrytkę, która — jak podejrzewa policja — była wykorzystywana przez członków grupy. W poszukiwaniach, które trwały kilka godzin w trudnym terenie, uczestniczyły dziesiątki funkcjonariuszy Centralnej Jednostki Policji Okręgu Północnego, funkcjonariusze policji granicznej i Gwardia Narodowa.

Wszystkie zabezpieczone przedmioty przekazano do policyjnych laboratoriów kryminalistycznych i pirotechnicznych w celu przeprowadzenia badań i zebrania dowodów. Śledczy oczekują, że badania pomogą ustalić osoby zaangażowane w ukrywanie broni, materiałów wybuchowych i narkotyków. W chwili publikacji nie informowano o zatrzymaniach w tej sprawie.

Organy ścigania wiążą organizację Abu Latif ze śledztwami dotyczącymi przemocy, wymuszeń, pobierania pieniędzy za „ochronę” oraz prób przejęcia kontroli nad projektami infrastrukturalnymi i przetargami publicznymi. W kwietniu 2025 roku przeciwko przywódcy organizacji, Latifowi Abu Latifowi, oraz 11 innym oskarżonym wniesiono akt oskarżenia w sprawie przejmowania przetargów poprzez wymuszenia.

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