Полиция Израиля обнаружила на открытой местности возле деревни Рама в Галилее тайник с оружием, взрывными устройствами и наркотиками. По данным Jerusalem Post, правоохранители подозревают, что это место использовали члены преступной организации Абу Латиф.

Оружие, взрывчатка и наркотики

Во время операции изъяли 12 единиц огнестрельного оружия, в том числе восемь единиц длинноствольного оружия — винтовки M16, автоматы Калашникова и дробовик, — а также четыре пистолета разных типов. Полицейские также нашли десятки магазинов, сотни патронов и запчасти к оружию.

Среди изъятого были взрывные блоки, штатное взрывное устройство Армии обороны Израиля и десятки систем дистанционного подрыва. Также правоохранители обнаружили более трех килограммов вещества, которое подозревают в том, что оно является кокаином. Его стоимость оценивают в миллионы шекелей.

На месте нашли тактические жилеты с керамическими бронепластинами и автомобиль с поддельными номерными знаками.

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Обыски после получения разведданных

Рейд провели после получения разведывательной информации, которая указывала на это место как на тайник, который, по подозрению полиции, использовали участники группировки. В поисках, продолжавшихся несколько часов в сложной местности, участвовали десятки сотрудников Центрального подразделения полиции Северного округа, бойцы пограничной полиции и Национальная гвардия.

Все изъятые предметы передали в криминалистическую и взрывотехническую лаборатории полиции для экспертиз и сбора доказательств. Следователи ожидают, что исследования помогут установить людей, причастных к сокрытию оружия, взрывчатки и наркотиков. На момент сообщения о задержаниях по делу не сообщалось.

Правоохранители связывают организацию Абу Латиф с расследованиями насилия, вымогательства, сбора денег за «защиту» и попыток установить контроль над инфраструктурными проектами и публичными тендерами. В апреле 2025 года против главы организации Латифа Абу Латифа и еще 11 обвиняемых был подан обвинительный акт по делу о завладении тендерами путем вымогательства.

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