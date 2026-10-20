Европа готовится к первым снегопадам, синоптики прогнозируют сроки

В некоторых горных районах Европы в ближайшее время может выпасть несколько десятков сантиметров снега. Синоптики назвали возможные сроки первых снегопадов, которые могут ознаменовать начало зимней погоды в регионе.

В Европе постепенно усиливаются признаки приближения зимы: в Альпах и Пиренеях прогнозируют снегопады, а в Центральной Европе первый снег может выпасть во второй половине ноября.

По предварительным прогнозам, в высокогорных районах Австрии, Швейцарии, Франции и северной Италии может выпасть десятки сантиметров свежего снега. Зимняя погода также возможна в Пиренеях на границе Франции и Испании. В других частях южной Европы прогнозируются сильные дожди. Количество осадков и высота снежной границы будут зависеть от дальнейшего развития погодных условий.

В соседней с Украиной Венгрии первый снег, согласно некоторым прогнозам, возможен примерно 22–26 ноября. В частности, модели предсказывают снегопады около 22–23 ноября, а в Будапеште в отдельные ночи температура может опускаться до нуля и ниже.

Как сообщается, в прошлом году первые снегопады в Венгрии наблюдались раньше: в середине октября снег выпал в горах Бюкк и Матра, а в ноябре зимняя погода охватила и другие районы. Впрочем, даже если снег появится в ноябре этого года, это не гарантирует образования устойчивого снежного покрова.

Предварительные прогнозы на предстоящую зиму указывают на вероятность более теплой, чем обычно, погоды. В конце осени и в начале зимы температура в регионе может превышать климатическую норму на 1–2 градуса. При этом нельзя исключать кратковременные морозы и сильные снегопады: погода может резко меняться, а самые заметные зимние похолодания еще впереди, пишет VAOL.

Напомним, во вторник, 20 октября, Украину ждет теплая погода с дождями в отдельных регионах.

Синоптики предупредили Киев и область об опасной погоде.

Напомним, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. На улучшение погодных условий, по прогнозу синоптика, можно рассчитывать только на следующей неделе.

В части Тихого океана к востоку от международной линии смены дат в воскресенье зафиксировали рекордный показатель накопленной энергии циклонов (ACE), учитывающий скорость ветра и продолжительность штормов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, превысила зона, где формируются штормы, способные двигаться в направлении Гавайев, Мексики и западного побережья США.

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