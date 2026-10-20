В США представили новый дизайн американского паспорта, появление которого ожидается в 2028 году. Государственный секретарь Марко Рубио также объявил, что в следующем году американцы смогут подавать заявления на получение паспорта онлайн, сообщает The Hill.

Орёл на страницах паспорта

Рубио представил обновлённый документ во время мероприятия в Вашингтоне в конце сентября. По его словам, новый паспорт должен отражать «нерушимую связь между нацией и гражданином», которую американцы несут с собой за пределами страны.

Основным элементом оформления станет орёл. Он, как и прежде, будет изображён на обложке, но также появится на страницах паспортной книжки. Рубио отметил, что страницы украсят изображения, связанные с 250-летней историей США.

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Исторические сюжеты и обновлённая обложка

Среди запланированных иллюстраций — битва при Лексингтоне, западная экспансия США, полёт братьев Райт, поднятие американского флага морскими пехотинцами на Иводзиме и апрельское приводнение миссии Artemis.

Обложка также изменится: Большая печать США останется, однако станет больше. Надпись United States of America перенесут в верхнюю часть обложки. Рубио пошутил, что пассажиры в аэропортах могут листать страницы, рассматривая орла.

Ранее в этом году Государственный департамент США представил лимитированный Patriot Passport с изображением президента Дональда Трампа по случаю 250-летия страны. Изначально он был доступен только в паспортном офисе Госдепартамента в округе Колумбия, а в июле его распространили ещё на два десятка офисов в США.

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