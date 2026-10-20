У США представили дизайн нових паспортів, їх очікують у 2028 році — The Hill

У США представили новий дизайн американського паспорта, появу якого очікують у 2028 році. Державний секретар Марко Рубіо також оголосив, що наступного року американці зможуть подавати заявки на отримання паспорта онлайн, повідомляє The Hill.

Орел на сторінках паспорта

Рубіо презентував оновлений документ під час заходу у Вашингтоні наприкінці вересня. За його словами, новий паспорт має відображати «непорушний зв’язок між нацією та громадянином», який американці несуть із собою за межами країни.

Основним елементом оформлення стане орел. Він, як і раніше, буде зображений на обкладинці, але також з’явиться на сторінках паспортної книжечки. Рубіо зазначив, що сторінки прикрасять зображення, пов’язані з 250-річною історією США.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Історичні сюжети й оновлена обкладинка

Серед запланованих ілюстрацій — битва під Лексингтоном, західна експансія США, політ братів Райт, підняття американського прапора морськими піхотинцями на Іодзімі та квітневе приводнення місії Artemis.

Обкладинка також зміниться: державна печатка США залишиться, проте стане більшою. Напис United States of America перенесуть у верхню частину обкладинки. Рубіо пожартував, що пасажири в аеропортах можуть перегортати сторінки, розглядаючи орла.

Раніше цього року Державний департамент США представив лімітований Patriot Passport із зображенням президента Дональда Трампа з нагоди 250-річчя країни. Спочатку він був доступний лише в паспортному офісі Держдепартаменту в окрузі Колумбія, а в липні його поширили ще на два десятки офісів у США.

Читай нас у