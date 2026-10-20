W Stanach Zjednoczonych zaprezentowano nowy wzór amerykańskiego paszportu, którego pojawienie się jest oczekiwane w 2028 roku. Sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił również, że w przyszłym roku Amerykanie będą mogli składać wnioski o paszport online, informuje The Hill.

Orzeł na stronach paszportu

Rubio zaprezentował zaktualizowany dokument podczas wydarzenia w Waszyngtonie pod koniec września. Jak powiedział, nowy paszport ma odzwierciedlać „nierozerwalną więź między narodem a obywatelem”, którą Amerykanie noszą ze sobą poza granicami kraju.

Głównym elementem projektu będzie orzeł. Nadal będzie widniał na okładce, ale pojawi się również na stronach książeczki paszportowej. Rubio zaznaczył, że strony ozdobią obrazy związane z 250-letnią historią USA.

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Historyczne sceny i odnowiona okładka

Wśród planowanych ilustracji są bitwa pod Lexington, ekspansja USA na zachód, lot braci Wright, podniesienie amerykańskiej flagi przez piechotę morską na Iwo Jimie oraz kwietniowe wodowanie misji Artemis.

Okładka również się zmieni: Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych pozostanie, lecz będzie większa. Napis United States of America zostanie przeniesiony do górnej części okładki. Rubio zażartował, że pasażerowie na lotniskach mogą przewracać strony, oglądając orła.

Wcześniej w tym roku Departament Stanu USA przedstawił limitowany Patriot Passport z wizerunkiem prezydenta Donalda Trumpa z okazji 250. rocznicy kraju. Początkowo był dostępny wyłącznie w biurze paszportowym Departamentu Stanu w Dystrykcie Kolumbii, a w lipcu rozszerzono jego dostępność na kolejne dwa tuziny biur w USA.

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