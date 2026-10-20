美国公布了新版美国护照设计，预计将于2028年启用。国务卿马尔科·鲁比奥还宣布，明年美国人将能够在线申请护照，The Hill报道。

护照页面上的鹰

鲁比奥在9月底于华盛顿举行的一场活动中展示了更新后的证件。他表示，新护照旨在体现美国人在离开国境时随身携带的“国家与公民之间牢不可破的纽带”。

鹰将成为设计的主要元素。它将继续出现在封面上，同时也将出现在护照本的页面中。鲁比奥指出，页面将饰有与美国250年历史有关的图案。

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历史场景和更新后的封面

计划中的插图包括列克星敦战役、美国向西扩张、莱特兄弟飞行、海军陆战队员在硫磺岛升起美国国旗，以及Artemis任务4月的溅落。

封面也将改变：美国国玺将保留，但尺寸会更大。“United States of America”字样将被移至封面上方。鲁比奥开玩笑说，机场的旅客可能会翻阅页面观看鹰的图案。

今年早些时候，美国国务院推出了限量版Patriot Passport，其中印有总统唐纳德·特朗普的图像，以纪念该国建国250周年。该护照最初仅在哥伦比亚特区的国务院护照办公室提供，7月又扩展至美国另外二十个办公室。

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