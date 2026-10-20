Итальянский производитель пасты Rummo, работающий в регионе Кампания, во вторник остановил производство из-за нехватки ингредиентов. Поставки на предприятия в южной части страны осложнили протесты водителей грузовиков, блокирующих дороги, автомагистрали и порты, сообщает The Independent.

Проблемы у производителей пасты

Генеральный директор компании Козимо Руммо заявил газете La Repubblica, что почти все крупные производители пасты в соседней Апулии испытывают аналогичные трудности. По его словам, большая часть производства пасты в Италии уже остановилась или близка к этому. Апулия, Кампания и Сицилия являются ключевыми регионами итальянской отрасли.

Другой производитель, La Molisana из региона Молизе, сообщил о значительном сокращении объёмов производства. Компания была вынуждена использовать запасы сырья, в том числе пшеницы и манной крупы. Лоббистская организация мукомольной отрасли Italmopa на прошлой неделе предупредила, что в случае продолжения протестов всё больше предприятий могут прекратить работу, а последствия затронут всю цепочку поставок.

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По данным European House-Ambrosetti, в прошлом году цепочка производства и поставок пасты в Италии принесла 13,5 млрд евро выручки.

Дефицит продуктов и топлива

Протесты, начавшиеся на прошлой неделе, уже вызвали нехватку товаров в супермаркетах юга Италии и очереди на автозаправках. Жительница города Локри в провинции Реджо-ди-Калабрия Зинеб Бутима рассказала, что люди пытались купить оставшиеся товары, а она поехала в соседний город и запаслась мукой и основными продуктами.

Правительство пообещало дополнительную поддержку автоперевозчикам. После встречи с их представителями заместитель министра инфраструктуры Эдоардо Рикси заявил, что вскоре будет доступен пакет помощи на сумму более 150 млн евро. Администрация премьер-министра Джорджи Мелони также готовит усиление мер безопасности после беспорядков в Милане и других северных городах, возникших на фоне протестов против инфляции.

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