В Італії Rummo зупинила виробництво пасти через блокаду доріг — The Independent

Італійський виробник пасти Rummo, що працює в регіоні Кампанія, у вівторок зупинив виробництво через нестачу інгредієнтів. Постачання до підприємств у південній частині країни ускладнили протести водіїв вантажівок, які блокують дороги, автомагістралі та порти, повідомляє The Independent.

Проблеми у виробників пасти

Генеральний директор компанії Козімо Руммо заявив газеті La Repubblica, що майже всі великі виробники пасти в сусідній Апулії мають подібні труднощі. За його словами, більшість виробництва пасти в Італії вже зупинилася або близька до цього. Апулія, Кампанія та Сицилія є ключовими регіонами італійської галузі.

Інший виробник, La Molisana з регіону Молізе, повідомив про значне скорочення обсягів виробництва. Компанія була змушена використати запаси сировини, зокрема пшениці та манної крупи. Лобістська організація борошномельної галузі Italmopa минулого тижня попередила, що в разі продовження протестів дедалі більше підприємств можуть припинити роботу, а наслідки торкнуться всього ланцюга постачання.

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За даними European House-Ambrosetti, торік ланцюг виробництва та постачання пасти в Італії приніс 13,5 млрд євро виручки.

Дефіцит продуктів і пального

Протести, що почалися минулого тижня, вже спричинили нестачу товарів у супермаркетах південної Італії та черги на автозаправках. Жителька міста Локрі в провінції Реджо-Калабрія Зінеб Бутіма розповіла, що люди намагалися купити залишки товарів, а вона поїхала до сусіднього міста й запаслася борошном та основними продуктами.

Уряд пообіцяв додаткову підтримку автоперевізникам. Після зустрічі з їхніми представниками заступник міністра інфраструктури Едоардо Ріксі заявив, що незабаром буде доступний пакет допомоги на суму понад 150 млн євро. Адміністрація прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні також готує посилення заходів безпеки після заворушень у Мілані та інших північних містах, що виникли на тлі протестів проти інфляції.

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