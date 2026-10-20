Włoski producent makaronu Rummo, działający w regionie Kampania, we wtorek wstrzymał produkcję z powodu niedoboru składników. Dostawy do zakładów w południowej części kraju utrudniły protesty kierowców ciężarówek blokujących drogi, autostrady i porty, podaje The Independent.

Problemy producentów makaronu

Dyrektor generalny firmy Cosimo Rummo powiedział gazecie La Repubblica, że niemal wszyscy duzi producenci makaronu w sąsiedniej Apulii mają podobne trudności. Według niego większość produkcji makaronu we Włoszech już się zatrzymała lub jest bliska zatrzymania. Apulia, Kampania i Sycylia są kluczowymi regionami włoskiej branży.

Inny producent, La Molisana z regionu Molise, poinformował o znacznym ograniczeniu wielkości produkcji. Firma była zmuszona wykorzystać zapasy surowców, w tym pszenicy i semoliny. Organizacja lobbingowa branży młynarskiej Italmopa ostrzegła w ubiegłym tygodniu, że jeśli protesty będą trwać, coraz więcej zakładów może zaprzestać działalności, a konsekwencje dotkną całego łańcucha dostaw.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według European House-Ambrosetti łańcuch produkcji i dostaw makaronu we Włoszech przyniósł w ubiegłym roku 13,5 mld euro przychodów.

Niedobory żywności i paliwa

Protesty, które rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu, już spowodowały niedobory towarów w supermarketach południowych Włoch oraz kolejki na stacjach paliw. Zineb Boutima, mieszkanka miasta Locri w prowincji Reggio Calabria, powiedziała, że ludzie próbowali kupić pozostałe towary, a ona pojechała do sąsiedniego miasta i zaopatrzyła się w mąkę oraz podstawowe produkty spożywcze.

Rząd obiecał dodatkowe wsparcie dla przewoźników drogowych. Po spotkaniu z ich przedstawicielami wiceminister infrastruktury Edoardo Rixi oświadczył, że wkrótce dostępny będzie pakiet pomocy o wartości ponad 150 mln euro. Administracja premier Giorgii Meloni przygotowuje również wzmocnienie środków bezpieczeństwa po zamieszkach w Mediolanie i innych północnych miastach, które wybuchły na tle protestów przeciw inflacji.

Czytaj nas na