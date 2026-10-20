在坎帕尼亚大区运营的意大利意面生产商Rummo周二因原料短缺而停止生产。卡车司机封锁道路、高速公路和港口的抗议活动，使向该国南部企业的供应变得困难，《独立报》报道。

意面生产商面临的问题

公司首席执行官科西莫·鲁莫向《共和国报》表示，邻近的普利亚大区几乎所有大型意面生产商都面临类似困难。他称，意大利大部分意面生产已经停止或接近停止。普利亚、坎帕尼亚和西西里是意大利该行业的关键地区。

另一家来自莫利塞大区的生产商La Molisana称，产量已大幅下降。该公司被迫动用包括小麦和粗粒小麦粉在内的原材料库存。面粉加工行业游说组织Italmopa上周警告称，如果抗议持续，越来越多的企业可能停止运营，后果将波及整个供应链。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据European House-Ambrosetti的数据，去年意大利意面的生产和供应链带来了135亿欧元收入。

食品和燃料短缺

上周开始的抗议活动已经导致意大利南部超市商品短缺，加油站出现排队现象。雷焦卡拉布里亚省洛克里市居民齐内布·布蒂马说，人们试图购买剩余商品，而她前往邻近城市囤积了面粉和基本食品。

政府承诺向公路运输业者提供额外支持。在与其代表会面后，基础设施部副部长埃多阿尔多·里克西表示，一项金额超过1.5亿欧元的援助计划将很快推出。总理焦尔吉娅·梅洛尼领导的政府也在准备加强安全措施，此前米兰和其他北部城市发生骚乱，这些骚乱是在反通胀抗议的背景下出现的。

关注我们在