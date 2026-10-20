Сильные ливни на юге Франции вызвали локальные наводнения. Как минимум один человек погиб, а около 17 тысяч домов в нескольких департаментах остались без электроснабжения. Как сообщает Interia, интенсивные осадки начались в понедельник во второй половине дня и усилились ночью.

Рекордные осадки и эвакуации

Местами с начала непогоды выпало почти 400 литров воды на квадратный метр. В Салон-де-Провансе за сутки зафиксировали около 190 литров на квадратный метр. Независимый метеоролог Поль Маркиз заявил, что это был самый дождливый день в истории города как минимум с 1938 года.

Тело мужчины нашли утром в департаменте Буш-дю-Рон, однако обстоятельства его смерти пока не установлены. Пожарные в департаменте совершили более 200 выездов. От подтоплений также пострадали Сен-Шама, Шатонеф-ле-Мартиг и Сен-Митр-ле-Рампар. В Сен-Митр-ле-Рампар провели масштабную поисковую операцию с привлечением вертолёта.

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Закрытые дороги и грозы на Корсике

В Сен-Шама за 24 часа выпало 235 литров воды на квадратный метр. Из-за затоплений и оползней закрыли несколько дорог, а местные власти призвали жителей не совершать необязательных поездок и оставаться дома. В департаменте Гар закрыли более 30 дорог и мостов. В Пор-де-Бук проводили эвакуацию людей, которые не могли или не хотели оставаться в своих домах, а в Эро помощь оказали 23 людям.

Оранжевые предупреждения о погоде действовали в нескольких департаментах, тогда как для севера Корсики объявили красный уровень опасности. С утра в районе острова зафиксировали более 11 тысяч разрядов молний, из которых 3400 ударов пришлось на Корсику. По прогнозу французских синоптиков, ливни и грозы должны были продолжаться ещё несколько часов, в том числе в департаментах Гар и Ардеш.

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