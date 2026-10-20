Негода на півдні Франції: щонайменше одна загибла, 17 тисяч будинків без світла — Interia

На півдні Франції сильні зливи спричинили локальні повені. Щонайменше одна людина загинула, а приблизно 17 тисяч будинків у кількох департаментах залишилися без електропостачання. Як повідомляє Interia, інтенсивні опади розпочалися в понеділок у другій половині дня та посилилися вночі.

Рекордні опади та евакуації

Подекуди від початку негоди випало майже 400 літрів води на квадратний метр. У Салон-де-Провансі за добу зафіксували близько 190 літрів на квадратний метр. Незалежний метеоролог Поль Маркіз заявив, що це був найвологіший день в історії міста щонайменше з 1938 року.

Тіло чоловіка знайшли вранці у департаменті Буш-дю-Рон, однак обставини його смерті наразі не встановлені. Пожежники в департаменті здійснили понад 200 виїздів. Від підтоплень також постраждали Сен-Шама, Шатонеф-ле-Мартіг і Сен-Мітр-ле-Ремпар. У Сен-Мітр-ле-Ремпар провели масштабну пошукову операцію із залученням гелікоптера.

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Закриті дороги та грози на Корсиці

У Сен-Шама за 24 години випало 235 літрів води на квадратний метр. Через затоплення та зсуви закрили кілька доріг, а місцева влада закликала жителів не здійснювати необов'язкових поїздок і залишатися вдома. У департаменті Гар закрили понад 30 доріг і мостів. У Пор-де-Бук проводили евакуацію людей, які не могли або не хотіли залишатися у своїх оселях, а в Еро допомогу надали 23 людям.

Помаранчеві погодні попередження діяли в кількох департаментах, тоді як для півночі Корсики оголосили червоний рівень небезпеки. Від ранку в районі острова зафіксували понад 11 тисяч розрядів блискавок, із яких 3400 ударів припали на Корсику. За прогнозом французьких синоптиків, зливи та грози мали тривати ще кілька годин, зокрема в департаментах Гар і Ардеш.

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