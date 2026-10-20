法国南部的强降雨引发局部洪水。至少一人死亡，多个省约1.7万户家庭断电。正如Interia报道，强降雨于周一下午开始，并在夜间加剧。

创纪录降雨与疏散

部分地区自恶劣天气开始以来的降水量接近每平方米400升。萨隆-德普罗旺斯一天内记录到约每平方米190升降水。独立气象学家保罗·马尔基斯表示，这是该市至少自1938年以来最潮湿的一天。

当天早晨，在罗讷河口省发现一名男子的遗体，但其死亡情况目前尚未确定。该省消防员出动超过200次。圣沙马、马蒂格堡和圣米特尔莱朗帕尔也受到内涝影响。在圣米特尔莱朗帕尔，当局开展了有直升机参与的大规模搜寻行动。

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道路关闭与科西嘉岛雷暴

圣沙马24小时内降水量达到每平方米235升。由于洪水和山体滑坡，多条道路被关闭，地方当局呼吁居民避免非必要出行并留在家中。加尔省关闭了30多条道路和桥梁。在滨海布克，当局疏散了无法或不愿留在家中的人员；在埃罗省，23人获得帮助。

多个省发布了橙色天气预警，而科西嘉岛北部则发布红色危险警报。自早晨起，岛屿周边地区记录到超过1.1万次闪电，其中3400次发生在科西嘉岛。据法国气象预报员预测，暴雨和雷暴还将持续数小时，包括加尔省和阿尔代什省。

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