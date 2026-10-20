BBC весной 2027 года прекратит линейное вещание телеканалов BBC Three и BBC Scotland, а также BBC Radio 4 Extra. Это решение является частью программы сокращения расходов: корпорация должна сэкономить 500 млн фунтов стерлингов к 2028 году, сообщает The Guardian.

Контент останется на цифровых платформах

BBC Scotland останется каналом на платформе iPlayer, однако больше не будет вести линейное телевизионное вещание. Его контент также будет доступен на BBC One и BBC Two в Шотландии.

Программы BBC Three, ориентированные на молодую аудиторию, будут и далее предлагаться на BBC iPlayer и других платформах, в частности YouTube. BBC Three уже прекращал линейное вещание ранее: канал вернулся как полноценный телеканал в январе 2022 года, через шесть лет после перехода в онлайн. Среди известных проектов канала — Fleabag, Normal People и Killing Eve.

Программы Radio 4 Extra останутся доступными на BBC Sounds. The Daily Service можно будет слушать на BBC Sounds и местных радиостанциях.

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Сокращение должностей

BBC также сократит около 100 должностей в BBC News. Прекращение эфирного вещания отдельных сервисов приведет к ликвидации еще ряда должностей, в том числе десяти в Шотландии.

Генеральный директор BBC Мэтт Бриттин в обращении к сотрудникам заявил, что корпорации необходимо эффективнее использовать средства из-за текущего финансового давления и необходимости адаптироваться к изменениям. Новая директор BBC News Рейчел Джапп должна представить дополнительные планы экономии в начале следующего года.

Ранее BBC уже объявляла о сокращениях в подразделениях в Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии, Local и Speech and Sounds. Корпорация также сообщила, что в следующем году приостановит телесериал DIY SOS и отменила планы строительства специальной студии для The Archers в Бирмингеме.

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