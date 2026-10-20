BBC将于2027年春季停止BBC Three和BBC Scotland电视频道以及BBC Radio 4 Extra的线性播出。这一决定是削减成本计划的一部分：该公司必须在2028年前节省5亿英镑，《卫报》报道。

内容将保留在数字平台上

BBC Scotland将继续作为iPlayer平台上的频道存在，但不再进行线性电视播出。其内容也将在苏格兰的BBC One和BBC Two播出。

面向年轻受众的BBC Three节目将继续在BBC iPlayer和其他平台提供，包括YouTube。BBC Three此前曾停止线性播出：该频道在转为线上六年后，于2022年1月作为完整电视频道回归。该频道的知名作品包括Fleabag、Normal People和Killing Eve。

Radio 4 Extra的节目将继续在BBC Sounds上提供。The Daily Service可在BBC Sounds和当地广播电台收听。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

削减职位

BBC还将削减BBC News约100个职位。停止部分服务的广播播出将导致更多职位被取消，其中包括苏格兰的10个职位。

BBC总干事马特·布里廷在致员工的讲话中表示，由于当前的财务压力以及适应变化的需要，该公司必须更有效地使用资金。BBC News新任负责人蕾切尔·贾普将于明年年初提出额外的节约计划。

BBC此前已宣布削减其在苏格兰、威尔士、北爱尔兰、Local以及Speech and Sounds部门的职位。该公司还表示，将于明年暂停电视剧DIY SOS，并取消在伯明翰为The Archers建设专用录音棚的计划。

关注我们在