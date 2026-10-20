BBC zakończy linearne nadawanie kanałów telewizyjnych BBC Three i BBC Scotland, a także BBC Radio 4 Extra, wiosną 2027 roku. Decyzja jest częścią programu cięcia kosztów: korporacja musi zaoszczędzić 500 mln funtów szterlingów do 2028 roku, informuje The Guardian.

Treści pozostaną na platformach cyfrowych

BBC Scotland pozostanie kanałem na platformie iPlayer, jednak nie będzie już nadawać w telewizji linearnej. Jego treści będą również dostępne na BBC One i BBC Two w Szkocji.

Programy BBC Three, skierowane do młodszej widowni, będą nadal oferowane w BBC iPlayer i na innych platformach, w tym na YouTube. BBC Three już wcześniej zaprzestało linearnego nadawania: kanał powrócił jako pełnoprawny kanał telewizyjny w styczniu 2022 roku, sześć lat po przejściu do internetu. Do znanych produkcji kanału należą Fleabag, Normal People i Killing Eve.

Programy Radio 4 Extra pozostaną dostępne w BBC Sounds. The Daily Service będzie można słuchać w BBC Sounds i lokalnych stacjach radiowych.

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Redukcja etatów

BBC zlikwiduje również około 100 stanowisk w BBC News. Zaprzestanie nadawania przez niektóre serwisy doprowadzi do likwidacji kolejnych stanowisk, w tym dziesięciu w Szkocji.

Dyrektor generalny BBC Matt Brittin powiedział w wystąpieniu do pracowników, że korporacja musi efektywniej wykorzystywać środki z powodu obecnej presji finansowej i potrzeby dostosowania się do zmian. Nowa dyrektorka BBC News Rachel Jupp ma przedstawić dodatkowe plany oszczędności na początku przyszłego roku.

BBC wcześniej ogłaszało już cięcia w działach w Szkocji, Walii, Irlandii Północnej, Local oraz Speech and Sounds. Korporacja poinformowała również, że w przyszłym roku zawiesi serial telewizyjny DIY SOS oraz anulowała plany budowy specjalnego studia dla The Archers w Birmingham.

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