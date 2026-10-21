Departament Sprawiedliwości USA planuje wysłać około 1000 obserwatorów do wszystkich 50 stanów w dniu wyborów połówkowych 3 listopada. To około trzykrotnie więcej niż podczas poprzednich wyborów połówkowych i może stać się największym programem monitorowania w historii resortu, informuje Dawn.

Rozszerzenie programu wywołało obawy w wielu stanach rządzonych przez Demokratów, a także wśród części republikańskich urzędników wyborczych. Krytycy uważają działania rządu federalnego za nadmierną ingerencję w proces wyborczy. Administracja prezydenta Donalda Trumpa twierdzi z kolei, że surowsze środki są potrzebne do utrzymania zaufania do głosowania.

Stany przygotowują własny nadzór

Podczas sierpniowych prawyborów w Minnesocie około 40 pracowników stanowych, działających parami, śledziło przemieszczanie się prawników Departamentu Sprawiedliwości w hrabstwach Hennepin i Ramsey. Sekretarz stanu Minnesoty Steve Simon powiedział, że jego biuro prawdopodobnie będzie nadal koordynować działania z biurem prokuratora generalnego stanu, aby towarzyszyć federalnym obserwatorom także w dniu wyborów połówkowych. Podobny program uruchomiła Kalifornia.

W Nevadzie główny urzędnik stanu ds. wyborów Cisco Aguilar poinformował, że funkcjonariusze organów ścigania będą szkoleni, aby wyprowadzać obserwatorów Departamentu Sprawiedliwości, jeśli będą oni naruszać zasady lub odmawiać opuszczenia lokalu wyborczego. W Maine lokalnym kierownikom wyborów polecono zwracać się do władz stanowych, jeśli przedstawiciele federalni będą prosić o zgodę na obserwację.

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Przepisy niektórych stanów i lokalne regulacje pozwalają nie wpuszczać przedstawicieli Departamentu Sprawiedliwości do lokali wyborczych. Federalni obserwatorzy mogą obserwować proces, rozmawiać z wyborcami po ich wyjściu z lokali oraz zgłaszać pilne problemy lokalnym organom ścigania lub urzędnikom wyborczym. Jednocześnie nie mogą prowadzić dochodzeń bezpośrednio w lokalu wyborczym ani utrudniać komukolwiek głosowania.

Spory dotyczące roli prokuratorów

Departament Sprawiedliwości od dziesięcioleci wysyłał obserwatorów w celu dokumentowania możliwych naruszeń praw obywatelskich, w tym braku kart do głosowania w języku hiszpańskim lub niedostępności lokali dla osób z niepełnosprawnościami. Według rzeczniczki resortu Kirsten Pells uczestnicy nowego programu będą szkoleni, aby nie ingerować w procedury wyborcze i przeciwdziałać zastraszaniu wyborców.

Organizacje obrony praw obywatelskich są zaniepokojone planami zaangażowania w obserwację prokuratorów karnych, ponieważ wcześniej resort zazwyczaj wykorzystywał prawników cywilnych i personel pomocniczy. NAACP złożyła pozew, domagając się zakazania prokuratorom i innym funkcjonariuszom organów ścigania pracy w charakterze obserwatorów, nazywając takie plany zastraszaniem wyborców. Pells oświadczyła, że obserwatorzy nie będą przedstawiać się jako prokuratorzy, a pozew opiera się na bezpodstawnych obawach.

Departament Sprawiedliwości oświadczył również, że jego pracownicy będą dokumentować możliwe naruszenia federalnego prawa wyborczego, w tym prawdopodobne głosowanie osób niebędących obywatelami USA. Jednocześnie nienazwany wysoki urzędnik resortu powiedział, że obserwatorzy nie będą sprawdzać obywatelstwa wyborców w dniu głosowania. Ministerstwo nie podało jeszcze, gdzie dokładnie rozmieści swoich przedstawicieli.

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