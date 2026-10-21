美国司法部计划在11月3日中期选举当天向全部50个州派遣约1000名观察员。这大约是上一次中期选举期间的三倍，并可能成为该部门历史上规模最大的监督项目，Dawn报道。

该项目的扩展在多个由民主党执政的州，以及部分共和党选举官员中引发担忧。批评者认为，联邦政府的行动是对选举程序的过度干预。唐纳德·特朗普总统的政府则称，需要采取更严格的措施以维持对投票的信任。

各州准备自行监督

在明尼苏达州8月的初选期间，约40名两人一组工作的州雇员追踪了司法部律师在亨内平县和拉姆齐县的活动。明尼苏达州州务卿史蒂夫·西蒙表示，他的办公室可能会继续与州总检察长办公室协调，在中期选举当天陪同联邦观察员。加利福尼亚州也启动了类似项目。

内华达州负责选举事务的最高官员西斯科·阿吉拉尔表示，执法人员将接受培训，如果司法部观察员违反规则或拒绝离开投票站，将把他们带离。在缅因州，地方选举负责人被指示，如果联邦代表请求获得观察许可，应联系州政府部门。

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一些州的法律和地方规定允许拒绝司法部代表进入投票场所。联邦观察员可以观察流程，在选民离开投票站后与其交谈，并向当地执法部门或选举官员报告紧急问题。同时，他们不得直接在投票站进行调查，也不得妨碍任何人投票。

围绕检察官角色的争议

数十年来，司法部一直派遣观察员记录可能侵犯公民权利的行为，包括没有西班牙语选票，或投票站对残障人士不便进入。该部门发言人柯丝滕·佩尔斯表示，新项目的参与者将接受培训，不干预选举程序并应对选民恐吓。

民权组织对计划让刑事检察官参与观察感到担忧，因为该部门此前通常使用民事律师和辅助人员。全国有色人种协进会（NAACP）提起诉讼，要求禁止检察官和其他执法人员担任观察员，称这类计划是对选民的恐吓。佩尔斯表示，观察员不会表明自己是检察官，该诉讼基于毫无根据的担忧。

司法部还表示，其工作人员将记录可能违反联邦选举法的行为，包括可能由非美国公民进行的投票。与此同时，一名未具名的该部门高级官员表示，观察员不会在投票日核查选民的公民身份。该部门尚未说明将具体在何处部署其代表。

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