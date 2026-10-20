W Paryżu protestujący w poniedziałek zablokowali wejście do Luwru w związku z masowymi demonstracjami przeciwko rosnącym kosztom życia we Francji. Jak podaje Asharq Al-Awsat, kierownictwo muzeum i związki zawodowe poinformowały, że protest poprowadzili studenci École du Louvre. Na ulotce w pobliżu muzeum uczestnicy akcji poinformowali o zablokowaniu najczęściej odwiedzanego muzeum na świecie.

Skutki protestów

Według publikacji w sobotnich akcjach w całej Francji uczestniczyło około pół miliona osób. Protesty trwały cztery tygodnie i rozpoczęły się od żądań uczniów szkół średnich dotyczących poprawy warunków nauki w szkołach.

W niektórych miastach pokojowe demonstracje przerodziły się w przemoc. Grupy zamaskowanych osób atakowały funkcjonariuszy organów ścigania, wdzierały się do ratuszy i innych budynków publicznych, podpalały je, plądrowały sklepy oraz paliły samochody, rowery i skutery. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez zaproponował dymisję po tym, jak aresztowano ponad 2,5 tys. osób, a niemal tysiąc pracowników służb bezpieczeństwa odniosło obrażenia.

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Prezydent Emmanuel Macron odrzucił dymisję ministra, choć przyznał, że doszło do uchybień w pracy służb bezpieczeństwa i wywiadu. Według ministra sprawiedliwości Géralda Darmanina policja zatrzymała w weekend ponad 2330 osób, z których 70% było pełnoletnich.

Reakcja władz i ceny

Macron polecił przeprowadzić kontrolę środków bezpieczeństwa i oświadczył, że lokalne władze będą mogły w razie potrzeby zakazywać niektórych zgromadzeń w najbliższych dniach. Jednocześnie prezydent nie ogłosił stanu wyjątkowego ani godziny policyjnej. W Marsylii władze zakazały zgromadzeń publicznych od południa do godziny 20:00.

Wzrost cen nasilił niezadowolenie społeczne: od marca ceny oleju napędowego we Francji wzrosły o prawie 40%, benzyny o 25%, a żywność od 2021 roku podrożała o 25%. Według Alaina Di Crescenzo, przewodniczącego izby handlowej, przemoc mogła dotknąć ponad 2 tys. sklepów, a straty mogą sięgnąć setek milionów euro. Ruch żółtych kamizelek wezwał do przeprowadzenia nowej fali protestów w przyszłą sobotę.

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