В Париже протестующие в понедельник заблокировали вход в Лувр на фоне массовых демонстраций против роста стоимости жизни во Франции. Как сообщает Asharq Al-Awsat, руководство музея и профсоюзы заявили, что протест возглавили студенты Школы Лувра. На листовке возле музея участники акции сообщили о блокировании самого посещаемого музея мира.

Последствия протестов

По данным издания, в субботних акциях по всей Франции приняли участие около полумиллиона человек. Протесты продолжались четыре недели и начались с требований старшеклассников улучшить условия обучения в школах.

В некоторых городах мирные демонстрации переросли в насилие. Группы людей в масках нападали на правоохранителей, проникали в мэрии и другие общественные здания, поджигали их, грабили магазины и жгли автомобили, велосипеды и скутеры. Министр внутренних дел Лоран Нуньес предложил уйти в отставку после того, как были арестованы более 2,5 тысячи человек, а почти тысяча сотрудников сил безопасности получили ранения.

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Президент Эмманюэль Макрон отклонил отставку министра, хотя признал просчеты в работе служб безопасности и разведки. По словам министра юстиции Жеральда Дарманена, за выходные полиция задержала более 2330 человек, 70% из них — совершеннолетние.

Реакция властей и цены

Макрон поручил провести проверку мер безопасности и заявил, что местные власти смогут при необходимости запрещать отдельные собрания в ближайшие дни. В то же время президент не объявлял чрезвычайное положение или комендантский час. В Марселе власти запретили публичные собрания с полудня до 20:00.

Рост цен усилил общественное недовольство: с марта цены на дизельное топливо во Франции выросли почти на 40%, на бензин — на 25%, а продукты питания с 2021 года подорожали на 25%. По оценке главы торговой палаты Алена Ди Крещенцо, насилие могло затронуть более 2 тысяч магазинов, а ущерб может достичь сотен миллионов евро. Движение «жёлтых жилетов» призвало провести новую волну протестов в следующую субботу.

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