在香港，港铁公司将为北部都会区的铁路基础设施建设提供资金，该区域是当局计划在靠近中国内地边境地区发展的项目。该公司须预先向北环线项目及其支线投资至少389亿港元，约合50亿美元。

据《日本时报》报道，港铁将建设17公里地下轨道和7座新车站。部分工程已经启动，项目计划于2034年完工。与此前的项目不同，该公司将先建设基础设施，之后再等待从获得用于开发的地块中取得经济回报。

以土地换取基础设施

拥有该地区几乎全部土地的香港政府，向港铁授予未来线路沿线10幅地块的开发权。同时，政府将该公司本应支付的土地补价下调了390.5亿港元，这一金额与港铁计划支出大致相当。

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自2025年初以来，港铁通过债券和贷款筹集了超过1300亿港元。其中很大一部分资金用于资本项目，包括北部都会区的发展。港铁行政总裁珍妮·杨表示，公司正在使融资来源多元化，包括使用永续债券和绿色债券，以及银团银行贷款。

容纳250万居民的新城区

北部都会区面积约300平方公里，超过香港面积的四分之一。根据当局的计划，约20年内将在当地建成50万套新住房，地区人口将从98万增至250万人。该项目的经济中心将是一个科技枢纽，构想为香港版的硅谷。

与此同时，港铁在房地产市场不确定性和高利率的环境下运营。香港二手房价格较2021年的峰值低16%，香港金融管理局的基本利率为4.25%。评级机构标普全球评级于10月13日确认港铁长期评级为AA+，展望稳定。

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