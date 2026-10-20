W Hongkongu spółka MTR sfinansuje budowę infrastruktury kolejowej dla Północnej Metropolii, którą władze planują rozwijać w pobliżu granicy z Chinami kontynentalnymi. Firma ma zainwestować z wyprzedzeniem co najmniej 38,9 mld dolarów hongkońskich, czyli około 5 mld dolarów, w projekt Northern Link i jego odgałęzienie.

Jak podaje The Japan Times, MTR zbuduje 17 km podziemnych torów i siedem nowych stacji. Część prac już rozpoczęto, a zakończenie projektu zaplanowano na 2034 rok. W odróżnieniu od wcześniejszych projektów firma najpierw wybuduje infrastrukturę, a następnie będzie oczekiwać na zwrot ekonomiczny z działek otrzymanych pod zabudowę.

Ziemia w zamian za infrastrukturę

Rząd Hongkongu, który posiada niemal całą ziemię na tym terytorium, przyznał MTR prawa do zabudowy dziesięciu działek wzdłuż przyszłych linii. Jednocześnie obniżył o 39,05 mld dolarów hongkońskich opłatę gruntową, którą spółka musiałaby zapłacić — o kwotę w przybliżeniu porównywalną z planowanymi wydatkami MTR.

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Od początku 2025 roku MTR pozyskała ponad 130 mld dolarów hongkońskich poprzez obligacje i pożyczki. Znaczna część tych środków jest przeznaczona na projekty kapitałowe, w tym rozwój Północnej Metropolii. Dyrektor generalna MTR Jenny Yeung oświadczyła, że firma dywersyfikuje źródła finansowania, wykorzystując między innymi obligacje wieczyste i zielone, a także konsorcjalne kredyty bankowe.

Nowa dzielnica dla 2,5 mln mieszkańców

Północna Metropolia obejmuje około 300 kilometrów kwadratowych, czyli ponad jedną czwartą powierzchni Hongkongu. Zgodnie z planem władz w ciągu około 20 lat ma tam powstać 500 tys. nowych mieszkań, a populacja dzielnicy ma wzrosnąć z 980 tys. do 2,5 mln osób. Gospodarczym centrum projektu ma być hub technologiczny pomyślany jako hongkoński odpowiednik Doliny Krzemowej.

Jednocześnie MTR działa w warunkach niepewności na rynku nieruchomości i wysokich stóp procentowych. Ceny mieszkań z rynku wtórnego w Hongkongu są o 16% niższe od szczytu z 2021 roku, a stopa bazowa Hongkońskiego Urzędu Monetarnego wynosi 4,25%. Agencja ratingowa S&P Global Ratings 13 października potwierdziła długoterminowy rating MTR na poziomie AA+ ze stabilną perspektywą.

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