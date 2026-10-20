Amerykańska firma inwestycyjna Walsh Karra Holdings podpisała z Golden Shield Resources wiążący list umowny dotyczący inwestycji w wysokości 5 mln dolarów kanadyjskich, czyli około 3,5 mln dolarów amerykańskich. Po spełnieniu warunków inwestor może, za pośrednictwem Aurevo Resources, uzyskać około 51% akcji kanadyjskiej spółki poszukiwawczej Golden Shield w ujęciu w pełni rozwodnionym.

Umowa dotyczy projektu Marudi Mountain w regionie Rupununi na południu Gujany. Środki pozostaną na rachunku escrow, dopóki władze kraju nie odnowią i nie wydadzą licencji poszukiwawczej PL 1/2021. Jeśli warunek nie zostanie spełniony do 6 stycznia 2027 roku, środki zostaną zwrócone uczestnikom plasowania, informuje The Rio Times.

Dziewięć transakcji od lutego

Od 3 lutego do 13 października 2026 roku zagraniczne firmy ogłosiły dziewięć transakcji dotyczących aktywów złotorudnych w Gujanie. Największą z nich było przejęcie G2 Goldfields przez G Mining Ventures, sfinalizowane 29 lipca. Wartość transakcji szacowano na około 3 mld dolarów kanadyjskich, czyli 2,1 mld dolarów amerykańskich.

W rezultacie G Mining połączyła swój projekt Oko West z sąsiednim Oko-Ghanie w rejonie Oko. Łączna powierzchnia aktywów przekracza 362 kilometry kwadratowe. Spółka oczekuje uzyskania pierwszego złota w Oko West w drugiej połowie 2027 roku, jednocześnie podkreślając, że szacunki zasobów Oko-Ghanie mają charakter historyczny i nie są aktualnymi danymi o zasobach.

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Wśród innych transakcji jest porozumienie Fortuna Mining z prywatną gujańską spółką Qstone Inc. dotyczące projektu Quartzstone. Fortuna zapłaciła 5 mln dolarów amerykańskich za opcję i może uzyskać 51% aktywa pod warunkiem wykonania odwiertów o łącznej długości co najmniej 60 tys. metrów w ciągu czterech lat, a następnie 70% poprzez sfinansowanie studium wykonalności.

Ograniczenia dla zagranicznych firm

Komisja Geologii i Górnictwa Gujany ogranicza prawo własności zezwoleń na wydobycie na średnią skalę do obywateli kraju lub spółek, których beneficjentami rzeczywistymi są wyłącznie Gujańczycy. Takie zezwolenia nie podlegają również przeniesieniu.

Z tego powodu większość ogłoszonych porozumień została sformalizowana jako opcje, umowy o etapowym nabywaniu udziałów lub listy intencyjne z lokalnymi posiadaczami zezwoleń, a nie jako bezpośrednie przejęcia aktywów. Spośród dziewięciu transakcji ostatecznie sfinalizowano jedynie przejęcie G2 Goldfields przez G Mining Ventures. Pozostałe umowy nadal wymagają spełnienia warunków, decyzji regulacyjnych lub zgód giełd.

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