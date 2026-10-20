美国投资公司Walsh Karra Holdings已与Golden Shield Resources签署了一份具有约束力的协议函，计划投资500万加元，约合350万美元。若条件得到满足，该投资者可通过Aurevo Resources获得加拿大勘探公司Golden Shield约51%的股份，按完全摊薄口径计算。

该协议涉及位于圭亚那南部鲁普努尼地区的Marudi Mountain项目。资金将留在托管账户中，直至该国政府续期并签发PL 1/2021地质勘探许可证。若条件未能在2027年1月6日前满足，资金将退还给配售参与者，《里约时报》报道。

自2月以来的九笔交易

从2026年2月3日至10月13日，外国公司宣布了九笔涉及圭亚那金矿资产的交易。其中规模最大的是G Mining Ventures对G2 Goldfields的收购，该交易于7月29日完成。该交易估值约为30亿加元，或21亿美元。

因此，G Mining将其Oko West项目与奥科地区相邻的Oko-Ghanie项目合并。这些资产的总面积超过362平方公里。该公司预计将在2027年下半年从Oko West获得首批黄金，同时强调，Oko-Ghanie的资源估算具有历史性质，并非当前资源数据。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他交易包括Fortuna Mining与圭亚那私营公司Qstone Inc.就Quartzstone项目达成的协议。Fortuna为期权支付了500万美元，若在四年内完成至少6万米钻探，则可获得该资产51%的权益，之后还可通过资助可行性研究获得70%的权益。

对外国公司的限制

圭亚那地质与矿业委员会将中型采矿许可证的持有权限制为该国公民，或受益所有人完全为圭亚那人的公司。这类许可证也不得转让。

因此，大多数已宣布的安排被设计为期权、分阶段取得股权的协议，或与当地许可证持有人签订的意向书，而非直接收购资产。在九笔交易中，只有G Mining Ventures对G2 Goldfields的收购已最终完成。其他交易仍需满足条件、获得监管决定或证券交易所批准。

关注我们在