Американская инвестиционная компания Walsh Karra Holdings подписала с Golden Shield Resources обязывающее письмо-соглашение об инвестиции в размере 5 млн канадских долларов, или около 3,5 млн долларов США. При выполнении условий инвестор через Aurevo Resources может получить примерно 51% акций канадской разведочной компании Golden Shield на полностью разводненной основе.

Соглашение касается проекта Marudi Mountain в регионе Рупунуни на юге Гайаны. Средства будут находиться на эскроу-счете, пока власти страны не продлят и не выдадут лицензию на геологоразведку PL 1/2021. Если условие не будет выполнено до 6 января 2027 года, средства вернут участникам размещения, сообщает The Rio Times.

Девять сделок с февраля

С 3 февраля по 13 октября 2026 года иностранные компании объявили о девяти сделках, касающихся золоторудных активов в Гайане. Крупнейшей из них стало поглощение G2 Goldfields компанией G Mining Ventures, закрытое 29 июля. Стоимость сделки оценивалась примерно в 3 млрд канадских долларов, или 2,1 млрд долларов США.

В результате G Mining объединила свой проект Oko West с соседним Oko-Ghanie в районе Око. Совокупная площадь активов превышает 362 квадратных километра. Компания рассчитывает получить первое золото на Oko West во второй половине 2027 года, одновременно подчеркнув, что оценки ресурсов Oko-Ghanie носят исторический характер и не являются текущими данными о ресурсах.

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Среди других сделок — договоренность Fortuna Mining с частной гайанской компанией Qstone Inc. по проекту Quartzstone. Fortuna заплатила 5 млн долларов США за опцион и может получить 51% актива при условии бурения не менее 60 тыс. метров в течение четырех лет, а затем — 70% путем финансирования технико-экономического обоснования.

Ограничения для иностранных компаний

Комиссия геологии и горного дела Гайаны ограничивает право владения разрешениями на добычу среднего масштаба гражданами страны или компаниями, бенефициарными владельцами которых являются исключительно гайанцы. Такие разрешения также не подлежат передаче.

Из-за этого большинство объявленных договоренностей оформлено как опционы, соглашения о поэтапном приобретении доли или письма о намерениях с местными владельцами разрешений, а не как прямое приобретение активов. Из девяти сделок окончательно закрыто только поглощение G2 Goldfields компанией G Mining Ventures. Остальные сделки еще требуют выполнения условий, регуляторных решений или одобрения бирж.

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