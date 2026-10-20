Sudan podniósł celny kurs dolara o 29,6% — The Rio Times

W Sudanie służba celna 19 października podniosła stały kurs dolara, używany do obliczania ceł importowych, o 29,6% — z 4346,65 do 5631,76 funta sudańskiego za jednego dolara amerykańskiego. Zwiększa to kwotę należności celnych w walucie krajowej dla importerów żywności, leków i części zamiennych.

Jak informuje The Rio Times, służba celna wyjaśniła tę decyzję potrzebą zbliżenia kursu rozliczeniowego do sytuacji na równoległym rynku walutowym. Według Radio Dabanga 19 października nieoficjalny kurs wynosił około 9300 funtów za dolara.

Przyczyny zmiany kursu

Źródło w Ministerstwie Finansów poinformowało Darfur24, że podniesienie kursu ma pomóc zmniejszyć deficyt budżetowy i zrekompensować utratę dochodów państwa. Jednocześnie kurs celny nadal jest o około 40% niższy od kursu na nieoficjalnym rynku.

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Według Sudan Tribune w kwietniu kurs celny wynosił 3222,8 funta za dolara, w lipcu — 3743 funty, a w sierpniu — 3960 funtów. Tym samym od kwietnia wzrósł o około 75%.

Oczekiwania importerów

Ekonomista Haitham Fathi w komentarzu dla Radio Dabanga oświadczył, że koszty importu wzrosną natychmiast, a ceny mogą wzrosnąć co najmniej o 30%. Przypuścił również, że importerzy mogą ograniczyć lub wstrzymać zamówienia, co potencjalnie ograniczy dodatkowe wpływy, na które liczy państwo.

Przewodniczący Narodowej Izby Importerów Al-Sadiq Jalal al-Din Saleh wcześniej określił skutki kwietniowego podniesienia kursu jako „katastrofalne”. Darfur24 informowało również, że część sklepów w Chartumie wstrzymała sprzedaż z powodu spadku siły nabywczej.

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