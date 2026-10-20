W Stanach Zjednoczonych dziennikarka Christiane Amanpour ogłosiła, że odchodzi z CNN po 43 latach pracy w tej stacji telewizyjnej. Ma 68 lat, a do CNN dołączyła w 1983 roku jako asystentka.

Amanpour poinformowała, że podjęła tę decyzję po kilku miesiącach rozważań i bezsennych nocach. Nie podała powodów swojego odejścia, informuje Deutsche Welle.

Zakończenie codziennego programu

Dziennikarka oświadczyła, że jej codzienny program w CNN i PBS zakończy się pod koniec roku. Jednocześnie uzgodniła z CNN okres przejściowy: program Amanpour będzie emitowany raz w tygodniu do czerwca.

W nagraniu wideo Amanpour podkreśliła, że zawsze była niezależna i zamierza taka pozostać w przyszłości. Jak zaznaczyła, jest to szczególnie ważne w warunkach bezprecedensowej presji politycznej i finansowej, a także rosnących zagrożeń dla dziennikarzy pracujących w terenie.

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Kariera w dziennikarstwie międzynarodowym

Amanpour urodziła się w Londynie w rodzinie Irańczyka i Brytyjki. Szerokie uznanie zdobyła dzięki relacjom ze stref konfliktów zbrojnych w latach 90., w tym podczas wojny w Zatoce Perskiej i wojny w Bośni.

Relacjonowała wydarzenia w Iraku, Afganistanie, Pakistanie, Somalii, Rwandzie i na Bałkanach, a także przeprowadzała wywiady ze światowymi przywódcami. Dziennikarka oświadczyła, że liczy na nowe interesujące projekty i nadal będzie podtrzymywać tradycję niezależnego dziennikarstwa CNN.

Dyrektor generalny CNN Mark Thompson w wewnętrznym komunikacie nazwał jej 43 lata pracy niezwykłymi latami wybitnego dziennikarstwa, zaangażowania i przyjaźni.

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