在美国，记者克里斯蒂安·阿曼普尔宣布，她将在CNN工作43年后离职。她现年68岁，1983年以助理身份加入CNN。

阿曼普尔表示，她是在经过数月思考和多个不眠之夜后作出这一决定的。她没有透露离职原因，德国之声报道。

每日节目的结束

这名记者表示，她在CNN和PBS的每日节目将于年底结束。同时，她与CNN商定了过渡期：Amanpour节目将每周播出一次，直至6月。

阿曼普尔在一段视频讲话中强调，她一直保持独立，并打算今后继续如此。她说，在前所未有的政治和财务压力，以及在一线工作的记者面临日益增加的危险之际，这一点尤为重要。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国际新闻事业生涯

阿曼普尔出生于伦敦，父亲是伊朗人，母亲是英国人。她因在20世纪90年代报道战争冲突地区而广为人知，其中包括海湾战争和波斯尼亚战争期间的报道。

她报道过伊拉克、阿富汗、巴基斯坦、索马里、卢旺达和巴尔干地区的事件，也采访过世界领导人。这名记者表示，她期待新的有趣项目，并将继续维护CNN独立新闻报道的传统。

CNN首席执行官马克·汤普森在一份内部讲话中称，她43年的工作岁月是杰出新闻报道、奉献和友谊的非凡岁月。

关注我们在