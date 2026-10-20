苏丹将海关美元汇率上调29.6%——The Rio Times

10月19日，苏丹海关将用于计算进口关税的固定美元汇率上调29.6%，从每1美元4346.65苏丹镑提高至5631.76苏丹镑。这将增加食品、药品和零部件进口商以本国货币支付的关税金额。

据The Rio Times报道，海关部门解释称，此举是为了使结算汇率更接近平行外汇市场的情况。Radio Dabanga的数据显示，10月19日非官方汇率约为每美元9300苏丹镑。

汇率调整的原因

财政部一名消息人士告诉Darfur24，上调汇率旨在帮助缩减预算赤字并弥补政府收入损失。与此同时，海关汇率仍比非官方市场汇率低约40%。

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据Sudan Tribune报道，4月份海关汇率为每美元3222.8苏丹镑，7月份为3743苏丹镑，8月份为3960苏丹镑。因此，自4月以来该汇率上涨了约75%。

进口商的预期

经济学家海瑟姆·法提在接受Radio Dabanga采访时表示，进口成本将立即上升，价格可能至少上涨30%。他还推测，进口商可能减少或暂停订单，这可能限制政府所期待的额外收入。

全国进口商商会主席阿尔-萨迪克·贾拉勒·丁·萨利赫此前称，4月汇率上调的后果是“灾难性的”。Darfur24还报道称，由于购买力下降，喀土穆部分商店已暂停销售。

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