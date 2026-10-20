Судан повысил таможенный курс доллара на 29,6% — The Rio Times

В Судане таможенная служба 19 октября повысила фиксированный курс доллара, используемый для расчета импортных пошлин, на 29,6% — с 4346,65 до 5631,76 суданского фунта за один доллар США. Это увеличивает сумму таможенных платежей в национальной валюте для импортеров продовольствия, медикаментов и запчастей.

Как сообщает The Rio Times, таможенная служба объяснила решение необходимостью приблизить расчетный курс к ситуации на параллельном валютном рынке. По данным Radio Dabanga, 19 октября неофициальный курс составлял около 9300 фунтов за доллар.

Причины изменения курса

Источник в Министерстве финансов сообщил Darfur24, что повышение курса должно помочь сократить дефицит бюджета и компенсировать потерю государственных доходов. В то же время таможенный курс все еще примерно на 40% ниже курса на неофициальном рынке.

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По информации Sudan Tribune, в апреле таможенный курс составлял 3222,8 фунта за доллар, в июле — 3743 фунта, а в августе — 3960 фунтов. Таким образом, с апреля он вырос примерно на 75%.

Ожидания импортеров

Экономист Хайтам Фатхи в комментарии Radio Dabanga заявил, что расходы на импорт вырастут сразу, а цены могут повыситься как минимум на 30%. Он также предположил, что импортеры могут сократить или приостановить заказы, что потенциально ограничит дополнительные поступления, на которые рассчитывает государство.

Глава Национальной палаты импортеров Аль-Садик Джалал ад-Дин Салех ранее назвал последствия апрельского повышения курса «катастрофическими». Darfur24 также сообщало, что часть магазинов в Хартуме приостановила продажи из-за снижения покупательной способности.

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