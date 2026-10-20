Трамп оправдал действия России в войне и обвинил Зеленского в нежелании мира

Президент США Дональд Трамп назвал действия России в войне против Украины приемлемыми и раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании прекратить боевые действия. Американский лидер также заявил, что Киев мог раньше заключить соглашение на более выгодных условиях.

Дональд Трамп заявил, что не стремится прекращать переговорный процесс с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны против Украины. По словам президента США, он не хочет отказываться от попыток достичь договоренностей в ходе переговоров.

Оценивая действия Москвы, Трамп положительно отозвался о поведении России в войне. Он заявил, что российская сторона ведет себя «вполне нормально» и «ничего особенного не делала».

Американский президент упомянул и Китай. По его мнению, китайский лидер Си Цзиньпин также вел себя справедливо в отношении Украины. Трамп добавил, что Россия и Китай еще не продемонстрировали всех своих возможностей и знают, что он ценит их сдержанность.

Трамп в очередной раз поставил под сомнение готовность Владимира Зеленского прекратить боевые действия. Он заявил, что украинский президент якобы не прилагает достаточных усилий для урегулирования ситуации.

«Зеленский не слишком способствует разрешению ситуации. Мне кажется, он не хочет, чтобы это прекратилось. Но я хочу, чтобы люди не гибли», — сказал Трамп.

Так он прокомментировал позицию украинского лидера относительно действий Вашингтона. Ранее Зеленский заявлял, что США рискуют оказаться на неправильной стороне истории. В ответ Трамп сказал: «Зеленский не знает, о чем говорит».

Американский президент также выразил сомнение по поводу того, кто должен представлять Украину на переговорах с Россией.

«Пришло время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины», — заявил Трамп.

Он добавил, что Соединенные Штаты оказали Украине значительную помощь, но, по его словам, не получили ничего взамен.

Отдельно президент США утверждал, что Украина могла бы добиться более выгодных условий соглашений, если бы Зеленский раньше прислушался к его советам.

«Зеленский должен был уже давно положить конец этой войне. Если бы он прислушался ко мне, то уже давно заключил бы гораздо более выгодное соглашение. И на его стороне был бы миллион человек», — заявил Трамп.

Последняя фраза не дает оснований трактовать упоминание о миллионе людей как точную оценку погибших или спасённых. Без дополнительного контекста её значение остаётся неоднозначным.

Отвечая на вопрос о санкционном давлении на Россию, Трамп подчеркнул, что поддерживает прекращение войны. В то же время в его ответе не прозвучало конкретного объяснения, какие именно санкционные меры он готов поддержать.

Также американский президент заявил, что не знает, кто принял решение о прекращении работы Starlink в Украине, но хотел бы выяснить этот вопрос.

Кроме того, Трамп сказал, что был бы рад трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае.

Ранее Кремль предложил провести встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в ноябре.

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский не заинтересован в завершении войны.

Ранее Зеленский назвал поддержку РФ исторической ошибкой Трампа.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

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