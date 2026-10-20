巴基斯坦企业100天偿还918亿卢比债务——Dawn

在当前FY27财年的前100天，巴基斯坦私营部门净偿还了918亿巴基斯坦卢比的银行债务。这几乎是上一财年同期的三倍，当时净偿还额为317亿卢比。

据《黎明报》报道，巴基斯坦国家银行的数据涵盖7月1日至10月9日期间。企业继续偿还贷款，而非获取新的银行融资，这表明投资活动疲软。

信贷动态

唯一录得对私营部门净放贷的类别是传统银行的伊斯兰银行业务部门。这些部门发放了1386亿卢比贷款，而一年前为634亿卢比。

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与此同时，伊斯兰银行录得1078亿卢比的净债务偿还额，而FY26同期该数额为380亿卢比。传统银行的净偿还额达到1226亿卢比，去年为570亿卢比。

经济背景

在整个FY26期间，尽管投资活动疲软，巴基斯坦私营部门仍获得了1.46万亿卢比的银行贷款。该国经济在FY26增长了3.7%，而在过去三年中，政府未能将增长率提高到3.5%至3.7%区间以上。

国内不确定性和不利的地区局势也影响经济前景。油价上涨加大了对依赖进口的巴基斯坦经济的压力，而围绕沙特阿拉伯、也门和伊朗的紧张局势为地区经济前景增添了不确定性。

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