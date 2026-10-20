В Пакистане частный сектор за первые 100 дней текущего финансового года FY27 чистыми погасил банковские долги на 91,8 млрд пакистанских рупий. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года, когда чистое погашение составило 31,7 млрд рупий.

Как сообщает Dawn, данные Государственного банка Пакистана охватывают период с 1 июля по 9 октября. Предприятия продолжают погашать займы вместо привлечения нового банковского финансирования, что указывает на слабую инвестиционную активность.

Динамика кредитования

Единственной категорией, зафиксировавшей чистое кредитование частного сектора, стали исламские банковские подразделения традиционных банков. Они выдали займы на 138,6 млрд рупий против 63,4 млрд рупий годом ранее.

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В то же время исламские банки зафиксировали чистое погашение долгов на 107,8 млрд рупий, тогда как за соответствующий период FY26 этот показатель составлял 38 млрд рупий. В традиционных банках чистое погашение достигло 122,6 млрд рупий против 57 млрд рупий годом ранее.

Экономический фон

За весь FY26 частный сектор Пакистана привлек 1,46 трлн рупий банковских кредитов, несмотря на слабую инвестиционную активность. Экономика страны в FY26 выросла на 3,7%, а в течение последних трех лет правительству не удавалось поднять темпы роста выше диапазона 3,5–3,7%.

На экономические перспективы также влияют внутренняя неопределенность и неблагоприятная региональная ситуация. Рост цен на нефть усиливает давление на зависимую от импорта экономику Пакистана, а напряженность вокруг Саудовской Аравии, Йемена и Ирана добавляет неопределенности региональным экономическим перспективам.

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