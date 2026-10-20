W Pakistanie sektor prywatny w ciągu pierwszych 100 dni bieżącego roku fiskalnego FY27 netto spłacił 91,8 mld rupii pakistańskich zadłużenia bankowego. To niemal trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku fiskalnego, gdy spłata netto wyniosła 31,7 mld rupii.

Jak informuje Dawn, dane Banku Państwowego Pakistanu obejmują okres od 1 lipca do 9 października. Przedsiębiorstwa nadal spłacają pożyczki zamiast pozyskiwać nowe finansowanie bankowe, co wskazuje na słabą aktywność inwestycyjną.

Dynamika kredytowania

Jedyną kategorią, która odnotowała kredytowanie netto sektora prywatnego, były islamskie jednostki bankowe banków konwencjonalnych. Udzieliły one pożyczek o wartości 138,6 mld rupii wobec 63,4 mld rupii rok wcześniej.

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Jednocześnie banki islamskie odnotowały spłatę netto zadłużenia na poziomie 107,8 mld rupii, podczas gdy w odpowiadającym okresie FY26 wskaźnik ten wynosił 38 mld rupii. W bankach konwencjonalnych spłata netto osiągnęła 122,6 mld rupii wobec 57 mld rupii rok wcześniej.

Tło gospodarcze

W całym FY26 pakistański sektor prywatny pozyskał 1,46 bln rupii kredytów bankowych, mimo słabej aktywności inwestycyjnej. Gospodarka kraju wzrosła w FY26 o 3,7%, a w ciągu ostatnich trzech lat rządowi nie udało się podnieść tempa wzrostu powyżej przedziału 3,5–3,7%.

Na perspektywy gospodarcze wpływają także wewnętrzna niepewność i niekorzystna sytuacja regionalna. Wzrost cen ropy zwiększa presję na uzależnioną od importu gospodarkę Pakistanu, a napięcia wokół Arabii Saudyjskiej, Jemenu i Iranu zwiększają niepewność dotyczącą regionalnych perspektyw gospodarczych.

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