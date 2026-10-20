Бізнес Пакистану за 100 днів погасив борги на 91,8 млрд рупій — Dawn

У Пакистані приватний сектор за перші 100 днів поточного фінансового року FY27 чисто погасив банківські борги на 91,8 млрд пакистанських рупій. Це майже утричі більше, ніж за аналогічний період попереднього фінансового року, коли чисте погашення становило 31,7 млрд рупій.

Як повідомляє Dawn, дані Державного банку Пакистану охоплюють період від 1 липня до 9 жовтня. Підприємства продовжують погашати позики замість того, щоб залучати нове банківське фінансування, що вказує на слабку інвестиційну активність.

Динаміка кредитування

Єдиною категорією, яка зафіксувала чисте кредитування приватного сектору, стали ісламські банківські підрозділи традиційних банків. Вони надали позик на 138,6 млрд рупій проти 63,4 млрд рупій роком раніше.

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Водночас ісламські банки зафіксували чисте погашення боргів на 107,8 млрд рупій, тоді як за відповідний період FY26 цей показник дорівнював 38 млрд рупій. У традиційних банках чисте погашення сягнуло 122,6 млрд рупій проти 57 млрд рупій торік.

Економічний фон

За весь FY26 приватний сектор Пакистану залучив 1,46 трлн рупій банківських кредитів, попри слабку інвестиційну активність. Економіка країни у FY26 зросла на 3,7%, а впродовж останніх трьох років уряду не вдавалося підняти темпи зростання вище діапазону 3,5–3,7%.

На економічні перспективи також впливають внутрішня невизначеність і несприятлива регіональна ситуація. Зростання цін на нафту посилює тиск на залежну від імпорту економіку Пакистану, а напруження довкола Саудівської Аравії, Ємену та Ірану додає невизначеності для регіональних економічних перспектив.

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