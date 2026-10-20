Ministerstwo Równości Płci i Rodziny Korei Południowej planuje usprawnić system wykrywania nastolatków z uzależnieniem od hazardu oraz kierowania ich na leczenie. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na oświadczenie resortu.

Plany omówiono podczas wizyty minister Won Min-kyung w Koreańskiej Agencji ds. Problemów Hazardowych w Seulu. Według danych agencji w 2025 roku nastolatki stanowiły 24,3% użytkowników jej usług leczenia uzależnienia od hazardu, podczas gdy w 2021 roku ich udział wynosił 6,2%.

Wczesne wykrywanie i kierowanie na leczenie

Ministerstwo zamierza wzmocnić wsparcie na wszystkich etapach — od wczesnego wykrywania problemu po leczenie i rehabilitację. Szczególną uwagę planuje się poświęcić szkoleniu doradców młodzieżowych i pracowników pierwszej linii, aby mogli rozpoznawać oznaki uzależnienia i kierować nastolatków do odpowiednich służb.

Program Youth Gambling Gatekeeper obecnie prowadzi pięć sesji szkoleniowych rocznie dla łącznie 240 uczestników. Agencja wyznacza dwóch wyspecjalizowanych instruktorów na każdą sesję.

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Współpraca służb

Ministerstwo planuje również uprościć procedury kierowania między młodzieżowymi centrami doradczymi a wyspecjalizowanymi placówkami leczniczymi. Strony osobno omówiły współpracę w sprawie programu dobrowolnego zgłaszania dla nastolatków zaangażowanych w hazard online.

Resort co roku przeprowadza ankietę wśród uczniów pierwszych klas szkół średnich niższego i wyższego szczebla, aby zidentyfikować osoby zagrożone rozwojem uzależnienia. Uczniowie potrzebujący pomocy mogą najpierw otrzymać poradę w młodzieżowych centrach doradczych i centrach pomocy społecznej, a następnie zostać skierowani do wyspecjalizowanych placówek.

Won Min-kyung oświadczyła, że skuteczne przeciwdziałanie problemowi hazardu wśród nastolatków wymaga ścisłej współpracy organizacji młodzieżowych i wyspecjalizowanych placówek leczniczych.

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