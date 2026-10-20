Министерство гендерного равенства и семьи Южной Кореи планирует улучшить систему выявления подростков с зависимостью от азартных игр и направления их на лечение. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на заявление ведомства.

Планы обсудили во время визита министра Вон Мин Кён в Корейское агентство по проблемам азартных игр в Сеуле. По данным агентства, в 2025 году подростки составляли 24,3% пользователей его услуг по лечению зависимости от азартных игр, тогда как в 2021 году их доля равнялась 6,2%.

Раннее выявление и направление

Министерство намерено усилить поддержку на всех этапах — от раннего выявления проблемы до лечения и реабилитации. Особое внимание планируют уделить обучению молодёжных консультантов и работников первой линии, чтобы они могли распознавать признаки зависимости и направлять подростков в соответствующие службы.

Программа Youth Gambling Gatekeeper в настоящее время проводит пять учебных сессий в год для 240 участников в общей сложности. Агентство назначает двух специализированных преподавателей на каждую сессию.

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Сотрудничество служб

Министерство также планирует упростить процедуры направления между молодёжными консультационными центрами и специализированными лечебными учреждениями. Стороны отдельно обсудили сотрудничество по программе добровольного уведомления для подростков, вовлечённых в онлайн-азартные игры.

Ведомство ежегодно проводит опрос среди учащихся первого года средней и старшей школы, чтобы выявить тех, кто имеет риск развития зависимости. Учащиеся, нуждающиеся в помощи, могут сначала получить консультацию в молодёжных консультационных центрах и центрах социального благополучия, а затем быть направлены в специализированные учреждения.

Вон Мин Кён заявила, что эффективное противодействие проблеме азартных игр среди подростков требует тесного сотрудничества молодёжных организаций и профильных лечебных учреждений.

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