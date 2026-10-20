韩国性别平等与家庭部计划完善识别有赌博成瘾问题青少年并将其转介治疗的制度。据《韩国先驱报》援引该部门声明报道。

相关计划在部长元敏京访问位于首尔的韩国赌博问题机构期间进行了讨论。该机构的数据显示，2025年，青少年占其赌博成瘾治疗服务使用者的24.3%，而2021年这一比例为6.2%。

早期识别和转介

该部打算加强各个阶段的支持，包括从早期发现问题到治疗和康复。计划特别重视对青年咨询师和一线工作人员的培训，使其能够识别成瘾迹象，并将青少年引导至适当的服务机构。

Youth Gambling Gatekeeper项目目前每年举办五场培训，参与者共计240人。该机构为每场培训指派两名专业讲师。

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服务机构合作

该部还计划简化青年咨询中心与专业治疗机构之间的转介程序。双方还专门讨论了就面向参与网络赌博青少年的自愿申报项目开展合作。

该部门每年对初中和高一年级学生进行调查，以识别有发展成瘾风险的人群。需要帮助的学生可以先在青年咨询中心和社会福利中心获得咨询，随后被转介至专业机构。

元敏京表示，有效应对青少年赌博问题需要青年组织与专业治疗机构密切合作。

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