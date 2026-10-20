Південна Корея планує посилити допомогу підліткам із лудоманією — Korea Herald

Міністерство гендерної рівності та сім’ї Південної Кореї планує поліпшити систему виявлення підлітків із залежністю від азартних ігор та їхнього направлення на лікування. Про це Korea Herald повідомляє з посиланням на заяву відомства.

Плани обговорили під час візиту міністра Вон Мін Кьон до Агентства з проблем азартних ігор Кореї в Сеулі. За даними агентства, у 2025 році підлітки становили 24,3% користувачів його послуг із лікування залежності від азартних ігор, тоді як у 2021 році їхня частка дорівнювала 6,2%.

Раннє виявлення та направлення

Міністерство має намір посилити підтримку на всіх етапах — від раннього виявлення проблеми до лікування та реабілітації. Особливу увагу планують приділити навчанню молодіжних консультантів і працівників першої лінії, щоб вони могли розпізнавати ознаки залежності та скеровувати підлітків до відповідних служб.

Програма Youth Gambling Gatekeeper наразі проводить п’ять навчальних сесій на рік для загалом 240 учасників. Агентство призначає двох спеціалізованих викладачів на кожну сесію.

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Співпраця служб

Також міністерство планує спростити процедури направлення між молодіжними консультаційними центрами та спеціалізованими установами лікування. Сторони окремо обговорили співпрацю щодо програми добровільного повідомлення для підлітків, залучених до онлайн-азартних ігор.

Відомство щороку проводить опитування учнів першого року середньої та старшої школи, щоб виявити тих, хто має ризик розвитку залежності. Учні, яким потрібна допомога, можуть спершу отримати консультацію в молодіжних консультаційних центрах і центрах соціального добробуту, а потім бути направленими до спеціалізованих установ.

Вон Мін Кьон заявила, що ефективна протидія проблемі підліткових азартних ігор потребує тісної співпраці молодіжних організацій і профільних установ лікування.

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